Moderna-Vizepräsident – «Der Omikron-Booster kommt erst im Sommer»

Mit der an die Omikron-Variante angepassten Moderna-Impfung sei erst im Sommer 2022 zu rechnen, so Staner.

Am Montag hat Moderna eigene vorläufige Booster-Daten bekannt gegeben. Der derzeit in Europa und der Schweiz zugelassene 50-Mikrogramm-Booster erhöht den Spiegel neutralisierender Antikörper gegen Omikron um das 37-Fache. Das ist eine substantielle Zunahme, die einen ausreichenden Schutz gegen Omikron bieten sollte. Wir haben auch eine Booster-Dosis von 100 Mikrogramm getestet, bei welchem sich der Spiegel neutralisierender Antikörper gar um das 83-Fache erhöht steigerte.

Schwer zu sagen. Wir verfolgen den epidemiologischen Verlauf weiterhin und testen, passen an und entwickeln unseren Impfstoff so weiter, dass er den bestmöglichen Schutz gegen das Virus und seine Mutationen bietet. Treten weitere Mutationen auf, werden wir unseren Impfstoff weiter anpassen und entwickeln.

Mit der dritten Auffrischungsdosis sollte das Niveau an neutralisierenden Antikörpern einen ausreichenden

Schutz gegen die Omikron-Variante bieten. Jedoch sollte man alle Massnahmen weiter aufrechterhalten, um eine weitere exponentielle Ausbreitung zu verhindern. Wir sind immer noch in der pandemischen Phase, die Fälle steigen vielerorts täglich an. Daher stehen wir alle in der Verantwortung, möglichst viele Barrieren aufzustellen, um das Infektionsgeschehen zu durchbrechen. Etwa die Maskenpflicht sollte also beibehalten werden.