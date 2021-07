CDC-Empfehlung : Auch Geimpfte sollen in den USA wieder Masken tragen

Weil die Behörden ein unkontrolliertes Wachstum der Fallzahlen befürchten, schreiten sie nun ein. Die Delta-Variante könne auch von vielen bereits Geimpften weitergegeben werden.

In gewissen Landesteilen sollen nun in Innenräumen, darunter auch in Schulen, wieder alle eine Maske tragen.

Angesichts steigender Infektionszahlen hat die US-Gesundheitsbehörde CDC auch Geimpften gegen das Coronavirus wieder das Tragen von Masken in Innenräumen empfohlen. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erklärten am Dienstag, diese Empfehlung gelte für die Landesteile, in denen die Zahl der Neuinfektionen besonders hoch sei.