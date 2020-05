Auch genesene Covid-19-Patienten können Virus freisetzen

Auffälliger Nasenrachen- und Analabstrich

Nicht nur bei akut erkrankten, sondern auch bei als bereits genesen eingestuften Covid-19-Patienten kann das Coronavirus mitunter nachgewiesen werden. Das zeigen aktuelle Fälle aus China, die in den «Research Letters Infectious Diseases» des «Journal of the American Medical Association» vorgestellt werden.