Gülsha Adilji über Endometriose - «Auch heute sage ich nicht, dass ich meine Tage habe und heftig leide»

Doch das Thema selbst findet scheinbar weder in der Medizin noch in der Gesellschaft genügend Aufmerksamkeit. Ein Fehler, wie die 35-Jährige gegenüber 20 Minuten sagt.

Im SRF-Webformat «We, Myself and Why» spricht Gülsha Adilji offen und ungeschönt über ihre Endometriose-Erkrankung.

«Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht liegen, ich schwitze einfach und weine», sagt Moderatorin Gülsha Adilji im Interview mit dem SRF-Webprojekt «We, Myself and Why» . Die 35-Jährige spricht darin von ihren Periodenschmerzen, die sie monatlich quälen. «Das hält man wirklich nicht aus. Es ist so, als hätte ich 45 Messer in meinem Unterleib, und die werden bewegt durch irgendeine Kraft.»

Gülsha leidet an Endometriose, einer chronischen, entzündlichen und durch Hormone gesteuerten Erkrankung, bei der sich gebärmutterschleimhautartige Zellen ausserhalb der Gebärmutterhöhle ansiedeln, was zu extremen Unterleibsschmerzen führt. Mindestens acht Jahre lang habe sie nicht realisiert, dass es sich nicht um normale Regelbeschwerden handelt.

Diagnose erst durch Ärztinnenwechsel

Mehr Bewusstsein schaffen

Mittlerweile kenne sie allerdings ihren Körper und wisse, wie sie mit den monatlichen Beschwerden umzugehen habe. «Je besser ich mich ernähre, Stress vermeide und genug schlafe, desto besser kann ich mit der Endometriose umgehen», so Gülsha gegenüber 20 Minuten. Das bedeute aber lediglich, dass sie dann nur an drei statt sieben Tagen Schmerzmittel einnehmen müsse.

Mit der Offenlegung ihrer Erkrankung wolle sie mehr Bewusstsein für diese schaffen. So würden die Symptome in der Medizin häufig nicht genug ernstgenommen werden. «Wie so häufig bei Beschwerden, welche vor allem Frauen betreffen, wird einfach die Pille eingesetzt und der Zyklus unterdrückt. Und wenn man die Pille nicht einnehmen will, bekommt man eine grosse Packung Ibuprofen, einen feuchten Händedruck und den Tipp, man solle doch Akupunktur ausprobieren», so die Autorin und Kolumnistin abschliessend.