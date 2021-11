Botschafter von Katar : «Homosexuelle können WM-Spiele schauen und ins Restaurant»

Der Botschafter des Emirats Katar äussert sich zu WM-Boykotten, toten Arbeitern und Rechten für Minderheiten.

Homosexualität ist in Katar verboten. Es seien jedoch alle zur WM willkommen, die sich an die Regeln halten, sagt der Botschafter.

Die Fussball-WM 2022 wird in Katar ausgetragen, was wegen der Menschenrechte kritisiert wird.

Der Botschafter des Emirats Katar in Bern, Mohammed Jaham al-Kuwari, äussert sich im «SonntagsBlick»-Interview zur Fussball-WM 2022 in seinem Land. Als Antwort an Kritiker wie die Juso, die einen Boykott der WM forderten, sagt er: «Man darf uns kritisieren, aber dann sollte man auch bereit sein, mit uns in einen Dialog zu treten.» Alle dürfen sich mit ihnen an einen Tisch setzen.