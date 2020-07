Auch im Affenhaus kehrt manchmal Ruhe ein

Woher leben die Äffchen?

In freier Wildbahn sind die Totenkopfaffen in Südamerika, genauer im Amazonasbecken anzutreffen. Dort leben sie in Gruppen von 12 bis mehr als 100 Tieren. Ihren aussergewöhnlichen Namen verdanken die Totenkopfäffchen ihrer Zeichnung im Gesicht, die an einen Totenkopf erinnert.