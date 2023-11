Auch im Ausland: NILI – israelisches Killerkommando jagt die Hamas-Attentäter

Misslungene Operation

Hamas-Führer Maschal: Gift und Gegengift

Maschal überlebte und lebt heute in Katar, von wo aus er weiter zum Terror gegen Israel aufruft. Maschal dürfte heute auf der Tötungsliste des israelischen Killerkommandos NILI stehen. Die in Jordanien festgesetzten Mossad-Agenten wurden gegen den in Israel inhaftierten Hamas-Führer Ahmad Yasin ausgetauscht, einen der Gründer der Terrororganisation Hamas, der schliesslich 2004 bei einer gezielten Tötungsaktion in Gaza-Stadt starb.