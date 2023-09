Mit diesen 5 Beautytricks hält deine Sommerbräune länger

Jahr für Jahr das gleiche Spiel: Am Anfang des Sommers fühlst du dich bleich, am Ende kommt der Herbst so schnell, dass dein Glow schon in wenigen Wochen wieder passé ist. Das gilt zumindest, wenn du dich unbedacht in die letzten Monate des Jahres stürzt. Doch kennst du die richtigen Tricks, kannst du deinen Bronzeteint noch bis in den Winter ziehen – natürlich ohne gesundheitsschädigende Besuche im Solarium. Wir verraten fünf Tricks.