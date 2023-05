Sexuelle Belästigung: Frauen tragen Subway Shirts über ihren Sommerkleider

Das Sommer-Outfit wird mit dem «Subway Shirt» verdeckt: Viele Frauen tun dies wegen sexueller Belästigung. 20min

Darum gehts Mit den steigenden Temperaturen ändern sich auch die Outfits.

Doch einige Frauen verstecken ihre Sommerkleider unter einem übergrossen T-Shirt oder Hemd, um sich vor ungewollten Blicken und verbalen Übergriffen zu schützen.

Auch Schweizerinnen bestätigen, dass sie in ihren Sommer-Outfits öfter in solche Situationen geraten.

Eine Expertin betont, dass sexuelle Belästigung nichts mit der Kleidung zu tun habe – sondern mit Macht und Dominanz.

Endlich scheint die Sonne. Bei dem warmen Wetter kramen viele ihre Shorts, Crop Tops und Sommerkleidchen aus dem Schrank. Auf Tiktok erzählen derzeit aber etliche Frauen, dass sie ihre Sommer-Outfits unter einem übergrossen T-Shirt, Hemd oder einer Strickjacke, einem sogenannten «Subway Shirt», verstecken. Der Grund: Sie wollen sich so auf der Strasse und im öffentlichen Verkehr vor ungewollten Blicken und Übergriffen wie Catcalling schützen.

So zum Beispiel Grace aus New York. In der U-Bahn trägt sie trotz Aussentemperaturen von 30 Grad ein schwarzes, langärmliges Hemd. Ihr Video wurde bereits über zwei Millionen Mal aufgerufen. In den Kommentaren berichten etliche Frauen von negativen Erfahrungen in ihren Sommerkleidern. Solche hat auch L.W. (17) gemacht. Wie die Bündnerin gegenüber 20 Minuten erzählt, musste sie schon einmal frühzeitig aus einem Bus aussteigen, da sie sich von einem Mann bedrängt gefühlt hatte. «Ich hatte Angst.» Wegen solcher Situationen habe sie, wenn sie Abends unterwegs ist, immer ein Pulli dabei. «Im öffentlichen Verkehr ziehe ich ihn auch im Sommer an, so fühle ich mich sicherer.»

«Männer haben mir nachgerufen und Bellgeräusche gemacht»

Auch G. (19) aus dem Kanton Aargau kennt das Problem. «Im Sommer werde ich in meinen Outfits ständig angestarrt – viel mehr als im Winter. Ich habe auch schon erlebt, dass mir Männer aus vorbeifahrenden Autos nachgerufen und Bellgeräusche gemacht haben.» Besonders im Ausgang macht sich die Aargauerin Gedanken, wie sie das Haus verlässt. «Da habe ich mir schon überlegt, bis zum Club oder der Bar ein ‹Subway Shirt› drüberzuziehen. Aber eigentlich will ich das nicht. Ich will anziehen, was ich will und mich nicht verstecken.»

Einige ihrer Freundinnen handhaben das aber anders. «Sie ziehen im Sommer lockere T-Shirts und trotz der Hitze lange Hosen an. Das machen sie bewusst aus dem Grund, dass sie keine Blicke auf sich ziehen oder sich doofe Sprüche anhören wollen.» Einer 30-jährigen Stadtzürcherin geht es ähnlich. «Ich trage keine kurzen Röcke und Shorts, da ich sonst ständig unpassend angesprochen werde.» Wie sie sagt, sei sie schon mehrmals von Männern verfolgt worden, als sie im Zürcher Langstrassenquartier mit dem Hund spazieren ging und «ganz normale» Klamotten anhatte. «Es ist aber definitiv schlimmer, wenn ich ein Kleid trage.»

Sexuelle Belästigung habe nichts mit der Kleidung zu tun

Susanne Nef, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich, ist das Phänomen «Subway Shirt» auch bekannt. Das Tragen eines solchen T-Shirts sei eine von vielen individuellen Strategien, insbesondere von Frauen, sich vor sexueller Belästigung zu schützen. «Wenn sich jemand dadurch in einer bestimmten Situation sicherer fühlt, kann dies natürlich eine Möglichkeit sein. Es darf aber nicht sein, dass Frauen dadurch das Gefühl vermittelt wird, dass es allein in ihrer Verantwortung liegt, sich zu schützen oder dass es gar ihre Schuld ist, wenn sie sexuell belästigt werden.» Sie betont: «Sexuelle Belästigung hat nichts mit der Kleidung oder sexueller Anziehungskraft zu tun. Bei sexueller Belästigung geht es um Macht und Dominanz.»

Betroffenen rät sie, sich an die Polizei und Beratungsstellen zu wenden. Werde man auf der Strasse oder im öffentlichen Verkehr akut belästigt, sei es wichtig, so Nef, dem Gegenüber mit einem ruhigen und selbstbewussten Auftreten klar zu machen, wenn die eigenen Grenzen überschritten wurden. «Am besten fordert man die übergriffige Person direkt auf, einen in Ruhe zu lassen und verlässt danach die Situation.» Dabei soll man sich selber aber nicht in Gefahr bringen. «Ist es nicht möglich, die Situation zu verlassen oder drohen die Übergriffe zu eskalieren, ist es wichtig, Mitmenschen direkt anzusprechen und einzubeziehen.»

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz