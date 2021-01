Das Egerkinger Komitee rund um SVP-Nationalrat Walter Wobmann will in der Schweiz keine Burkas mehr sehen. Initiant Wobmann sagt, man habe zwar fast kein Geld für die Kampagne, aber gute Argumente.

Am 7. März 2021 stimmt die Schweiz über die Initiative für ein Verhüllungsverbot ab. Eine von der SRG in Auftrag gegebene GfS-Studie bestätigt den Trend der 20 Minuten/Tamedia-Umfrage: Eine solide Ja-Mehrheit will die Initiative annehmen. Gemäss Auswertung des Forschungsinstituts Gfs sind 56 Prozent der Befragten dafür und 40 Prozent dagegen.