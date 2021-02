Durch die von einem Gletscherabbruch in Nordindien ausgelöste Sturzflut sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 170 weitere wurden am Montag noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Der Gletscherabbruch wurde möglicherweise von einer Lawine ausgelöst.

Könnte in der Schweiz mit 1400 Gletschern auch ein solches Szenario eintreten? Laut dem Professor am Institut für Umweltwissenschaften in Genf, besteht auch in der Schweiz die Gefahr eines Gletscherabbruchs. «Solche Naturereignisse müssen wir wegen der globalen Erwärmung auch in der Schweiz berücksichtigen», sagt Markus Stoffel gegenüber«20 Minutes». Er erinnert an den Bergsturz von Bondo GR im August 2017, bei dem acht Menschen ums Leben kamen. «Bei diesem Felssturz schmolz die Gletschermasse und bildete eine gigantische Trümmerlava. Dieser Fall ist mit Indien vergleichbar», sagt der Experte.