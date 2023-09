Brautanzüge brechen jetzt mit Konventionen

Auch wenn Hochzeitskleider diese Saison unkonventionell werden, verzichten viele Bräute auf das Kleid in Weiss und wählen einen Anzug für ihren grossen Tag. Ähnlich wie beim Brautkleid ist auch der Anzug in Weiss gehalten. Dabei darf der Wedding-Suit aber gern auch in einem cremigen Farbton daherkommen.