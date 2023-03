Reichsbürger: Auch in der Schweiz gab es Razzien

Gruppe will Regierungsumsturz : Auch in der Schweiz gab es Razzien bei Reichsbürgern

Darum gehts Im Zuge der grossangelegten Aktion gegen Reichsbürger gab es auch hierzulande Razzien.

Bei zweit mutmasslichen Reichsbürgern wurden demnach Durchsuchungen durchgeführt.

Laut der Bundesstaatsanwaltschaft wird ihnen die Beteiligung an einer kriminellen oder terroristischen Organisation vorgeworfen.

Bei der grossflächigen Aktion gegen mutmassliche Reichsbürger ist es auch in der Schweiz zu Hausdurchsuchungen gekommen. Wie die Bundesanwaltschaft gegenüber SRF News bestätigt, seien im Kontext mit Reichsbürgern mehrere Rechtshilfeersuche eingegangen. Diese würden nun umgesetzt.

Verdächtige sollen terroristische Organsation unterstützt haben

Konkret hat die Bundesanwaltschaft gegen zwei Beschuldigte Strafverfahren eröffnet. Im Rahmen dieser Verfahren seien demnach Hausdurchsuchungen und Einvernahmen durchgeführt worden. Die Strafverfahren werden laut der Bundesanwaltschaft wegen Verdachts auf Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen oder terroristischen Organisation durchgeführt. Für die Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. In der Vergangenheit sollen Reichsbürger in der Schweiz auch die Gründung von eigenen Schulen angestrebt haben.

Wie die Bundesanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, begannen am Mittwochmorgen Durchsuchungen in mehr als 20 Objekten in acht Bundesländern und der Schweiz. Sie richteten sich gegen fünf weitere Beschuldigte, die der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verdächtigt werden.

Polizist in Deutschland durch Schuss verletzt

Bei einer der Durchsuchungen ist ein Polizist in Baden-Württemberg leicht verletzt worden. Ein Nichtverdächtiger habe am Mittwoch in Reutlingen einen Schuss abgegeben, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit der am 7. Dezember aufgedeckten Gruppe mutmasslicher Reichsbürger, die einen Staatsstreich geplant haben sollen.

Der Mann, der geschossen haben soll, wurde vorläufig festgenommen, wie der Sprecher weiter sagte. Die Umstände würden nun aufgeklärt. Nach der Razzia im Dezember war bereits bekannt geworden, dass die Zahl der Beschuldigten deutlich höher ist als die der 25 Menschen, die in Untersuchungshaft sitzen. Nun fand in dem Umfeld erneut eine Razzia statt.

