Katastrophenfall in Deutschland : «Auch in der Schweiz können Gebäude wegen des Hochwassers einstürzen»

1 / 4 Unwetter in Rheinland-Pfalz In Schuld sind mehrere Häuser eingestürzt. Christoph Reichwein/TNN/dpa Unwetter in Rheinland-Pfalz Bei vielen Häusern besteht Einsturzgefahr. Christoph Reichwein/TNN/dpa Unwetter in Rheinland-Pfalz Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so der Sprecher. Christoph Reichwein/TNN/dpa

Darum gehts Auch in Deutschland regnet es seit Tagen anhaltend.

Im Westen wurde nun gar der Katastrophenfall ausgerufen.

Zahlreiche Gebäude sind unter den Fluten zusammengestürzt.

Auch in der Schweiz sind Gebäude nicht hundertprozentig vor einem Einsturz sicher, wie zwei Experten erklären.

Nicht nur die Schweiz hat mit Dauerregen zu kämpfen: Im Westen Deutschlands kam es in der Nacht auf Donnerstag zu heftigen Überschwemmungen, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zerstörte das Hochwasser teils ganze Wohnsiedlungen. Insgesamt 42 Menschen kamen bis jetzt in den Fluten und eingestürzten Gebäuden ums Leben, zahlreiche weitere werden vermisst.

In der Schweiz, wo vielerorts die höchste Hochwasserwarnstufe herrscht, sind ebenfalls diverse Flüsse und Seen über Ufer getreten. Ist ein Katastrophen-Szenario wie in Deutschland, wo ein ähnlicher Baustandard herrscht, auch bei uns denkbar? «Ja, es ist möglich, dass auch in der Schweiz Gebäude den Überschwemmungen zum Opfer fallen», erklärt Robert Boes, ETH-Direktor Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie. Das komme bei Hochwasser immer wieder vor: «Beim Hochwasser im Jahr 2005 gab es viele solcher Schäden.»

Die Schweizer und deutschen Normen sind ähnlich

Ab welcher Wasserhöhe ein Gebäude einsturzgefährdet ist, lasse sich dabei nicht an einem Richtwert festlegen, so Boes: «Allgemeine Aussagen sind nicht machbar, da der Widerstand eines Gebäudes stark von seiner Bauweise abhängt.» Um Schäden möglichst zu verhindern, gelten in der Schweiz die Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), so Boes. Diese seien nicht wesentlich anders wie die in Deutschland herrschenden DIN-Normen.

Dörte Aller, diplomierte Meteorologin und Verantwortliche für Klima und Naturgefahren beim SIA, sagt ebenfalls, dass es in der Schweiz keine hundertprozentige Sicherheit gebe, dass ein Gebäude Überschwemmungen standhalte – aber: «Das Schutzniveau in der Schweiz ist grundsätzlich hoch. Bei einem Bauantrag bestimmen die lokalen Behörden anhand der Gefahrenkarte die Auflagen, die das Gebäude erfüllen muss.»

«Die Schweiz ist bei Unwettern gut gerüstet»

Die Schweiz ist bei Unwettern laut Aller gut gerüstet: «Die lokalen Behörden beobachten die Situation genau und evakuieren notfalls frühzeitig.» Die Wetterprognosen stimmen zwar nicht immer hundertprozentig, trotzdem verschaffen diese Warnungen zusätzliche Sicherheit. Damit ein Gebäude wirklich einstürzt, müssen viele Faktoren zusammenkommen, so Aller: «Es kommt beispielsweise darauf an, wie stark die Strömung ist und ob das Wasser Schwemmgut mit sich führt.» Seit dem Hochwasser 2005 sei man in der Schweiz noch besser auf solche Szenarien vorbereitet.

Wo informiere ich mich über aktuelle Unwettergefahren? - Auf Alert Swiss findest du alle Warnungen zu Katastrophen und Notlagen in der Schweiz. Der Dienst des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist auch als App verfügbar. Push-Mitteilungen informieren über aktuelle Gefahren in deiner Nähe. - Aktuelle Gefahren und Handlungsempfehlungen findest du ausserdem auf der Webseite Naturgefahren des Bundes. - Gesamtschweizerische Informationen zu potenziellem Hochwasser sind in der Hochwasser-Risikokarte des Bundesamtes für Umwelt einsehbar.