Auch in Deutschland gibt es aktuell trotz der Corona-Pandemie eine Untersterblichkeit. Das Bild zeigt einen Sarg eines Corona-Verstorbenen im Krematorium Rosenberg in Winterthur.

Nicht nur in der Schweiz gibt es trotz der Corona-Pandemie eine Untersterblichkeit. Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist das auch in Deutschland der Fall. Im März 2021 seien in unserem Nachbarland 81’359 Menschen gestorben. Diese Zahl liege 11 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diesen Monat. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 9’714 weniger Todesfälle.