Dialekt an Schulen : Auch in gehobeneren Quartieren wird weniger Schweizerdeutsch gesprochen

In der Aargauer Gemeinde Reinach gehen viele Kinder zur Schule, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die Gemeinde hat einen der höchsten Ausländeranteile der Schweiz. Weil viele Kinder mit ihren fremdsprachigen Gspänli angefangen haben, Albanisch und Italienisch zu sprechen, folgt seit ein paar Wochen eine Deutschpflicht. Das Ziel sei, dass möglichst viele Kinder möglichst gute Chancen in der Schule und später auf dem Arbeitsmarkt hätten.

Auch in gehobenen Vierteln wird der Dialekt verdrängt

Ob es sich um eine sinnvolle Massnahme handelt, um die Deutschkompetenz zu erhöhen, oder eher um Diskriminierung, darüber streiten sich seither Fachleute und Politiker. Doch nicht nur an Schulen mit einer hohen Quote von Kindern aus einkommensschwachen oder bildungsfernen Haushalten sei die Sprache auf dem Pausenplatz ein Thema, schreibt die «SonntagsZeitung», sondern auch in gehobenen Vierteln in Zürich oder in steuergünstigen Gemeinden in Schwyz und Zug.