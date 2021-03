Vor einer Woche war bekannt geworden, dass in einem Spital in Wien eine 49-jährige Krankenschwester verstorben war, nachdem sie die Impfung von AstraZeneca erhalten hatte.

Der Chef der irischen Corona-Taskforce hat seiner Regierung vorgeschlagen, vorerst keine Impfdosen von AstraZeneca zu verabreichen, nachdem es in Norwegen und in anderen Ländern zu Zwischenfällen gekommen ist.

Auch in anderen Ländern kam es zu Komplikationen. In Österreich und Dänemark verstarb sogar je eine Person, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte.

Der Leiter der irischen Corona-Taskforce hat seiner Regierung vorgeschlagen, die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffes vorerst auszusetzen. Wie die britische Zeitung «The Telegraph» berichtet, berufen sich die irischen Forscher auf die Ereignisse in Norwegen in den vergangenen Tagen, wo bei mehreren Patientinnen und Patienten Blutgerinnsel festgestellt wurden, nachdem sie die Impfung erhalten hatten.

In den vergangenen Tagen war es in mehreren Ländern in Europa und auch in Thailand zu Meldungen gekommen, wonach sich in den Körpern von Patientinnen und Patienten nach Erhalt des Vakzins Blutgerinnsel gebildet hätten. In Dänemark und Österreich verstarb sogar je eine Person.