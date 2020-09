7 statt 14 Tage? : Auch Italien diskutiert Verkürzung der Corona-Quarantäne

Frankreich entscheidet am Freitag, ob die Quarantänezeit von 14 auf 7 Tage verkürzt wird. Auch in Italien findet die Idee Zuspruch.

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hatte am Dienstag gesagt, dass diese Option in Frankreich geprüft werde. Eine Entscheidung soll in Paris am Freitag getroffen werden.