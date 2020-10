Am 13. März wurden die Dreharbeiten wegen der Pandemie unterbrochen und am 6. Juli wiederaufgenommen. Laut Schätzungen von Insidern kosten die eingeführten Corona-Massnahmen das Studio rund fünf Millionen Dollar. Die Dreharbeiten sollen in etwa drei Wochen abgeschlossen sein.

Das Warten dauert ein Jahr länger: «Jurassic World: Dominion» kommt nun erst im Juni 2022 in die Kinos, wie das Filmstudio am Mittwochmorgen (Schweizer Zeit) bekanntgab.

Nachdem in den vergangenen Tagen die Kinostarts des 25. James-Bond-Films «No Time to Die» sowie weiterer potenzieller Blockbuster wie «The Batman» und «The Matrix 4» aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nach hinten verschoben wurden, zieht Universal Pictures nun auch beim dritten «Jurassic World»-Film «Dominion» die Covid-Bremse.

Cast und Crew teilten den neuen US-Termin in der Nacht auf Mittwoch auf Social Media mit: 10. Juli 2022 – also ein ganzes Jahr später als das ursprünglich kommunizierte Datum vom 11. Juli 2021. Für die Deutschschweiz, wo grosse Releases in der Regel einen Tag vorher anlaufen (weil bei uns der Donnerstag der Kinostart-Tag ist), bedeutet das also, dass das Finale der Trilogie sehr wahrscheinlich am 10. Juli 2022 kommt.