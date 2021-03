Nach Stieftochter Ella Emhoff (21, nicht auf diesem Foto) modelt nun auch Kamala Harris’ (56, links) Nichte Meena (36, rechts) für ein Luxus-Modehaus. In einem Insta-Video (siehe unten im Artikel) präsentierte sie Stücke aus der neuesten Prada-Kollektion.

Die US-Vizepräsidentin hat aber noch eine Nichte, die mindestens so beeindruckend ist.

Im Februar gab Ella Emhoff, die 21-jährige Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56), ihr Runway-Debüt . Nun macht bereits die nächste junge Frau aus dem Hause Harris in der Modewelt von sich reden: Nichte Meena Harris (36), deren Job-Katalog ganz schön beeindruckend ist.

Wir sagen dir, was du über sie und ihre vielen Berufe wissen musst:

Fashionista

Knapp zwei Wochen nach Ellas Runway-Premiere für den New Yorker Luxusbrand Proenza Schouler modelt Meena nun für das italienische Modehaus Prada – wenn auch in kleinerem Rahmen. So präsentierte sie bei sich zuhause Stücke aus der frisch vorgestellten Herbstkollektion des Labels und postete das Video auf Instagram. Darunter etwa eine babyblaue Cleo-Bag, die umgerechnet etwa 2400 Franken kostet.