Alle Kinder und Frauen im Fischkutter ertrunken

Die Behörden boten dem Kutter wiederholt Hilfe an, die Menschen an Bord lehnten diese jedoch ab.

«An Deck des Schiffes waren die Menschen zusammengepfercht, das Gleiche vermuten wir auch für den Innenraum», sagte ein Sprecher der Küstenwache dem Staatssender ERT. Die griechische Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou, die am Vormittag in die Hafenstadt Kalamata zu den Rettungsarbeiten gereist war, sagte: «Wir werden wohl nie erfahren, wie viele Menschen wirklich an Bord waren.»

Die Chronologie der Tragödie:

13. Juni gegen 11 Uhr – der erste Alarm

13. Juni gegen 13.50 Uhr

13. Juni gegen 18 Uhr

13. Juni gegen 18.30 Uhr

Die italienische Behörde kontaktiert das Boot per Satellitentelefon. Die Person an Bord erklärt auf Englisch, dass sich das Boot nicht in Gefahr befinde, aber man Nahrung und Trinkwasser brauche. Die Behörde mit Sitz in Rom entsandte ein Schiff unter maltesischer Flagge, das den Kutter nach dessen Anhalten mit Lebensmittel und Wasser versorgt.