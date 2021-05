Elektrifizierung : Auch Lamborghini baut jetzt E-Autos

Lamborghini will ins E-Auto-Business einsteigen. Bis Ende 2024 soll die gesamte Modellpalette des italienischen Sportwagenherstellers elektrifiziert sein.

Der italienische Sportwagenhersteller will sein erstes Hybrid-Auto 2023 in Serienproduktion bringen.

In einer «Zeit des tiefgreifenden Wandels» in der Automobilbranche muss auch Lamborghini seine Strategie ändern: Der italienische Sportwagenhersteller investiert 1,5 Milliarden Euro (rund 1,64 Milliarden Schweizer Franken) in die Elektrifizierung seiner Autos und will 2023 sein erstes Hybrid-Fahrzeug in Serienproduktion auf den Markt bringen. Bis Ende 2024 soll «die gesamte Modellpalette elektrifiziert» sein, wie der Hersteller am Dienstag bei der Vorstellung seiner Agenda 2030 erklärte. Lamborghini gehört seit 1998 zu Volkswagen.