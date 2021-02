Den Nikab will eine Mehrheit der Stimmberechtigten nicht mehr sehen.

Stand heute fände das Volksbegehren auch in allen Landesteilen und in allen Altersgruppen eine Mehrheit. Neben einer überragenden Unterstützung seitens der SVP-Wählerschaft sagt vier Wochen vor der Abstimmung auch eine deutliche Mehrheit der FDP- und Mitte-Wählerschaft Ja zur Verbannung der Burka aus dem öffentlichen Raum. Gespalten ist die GLP, die bereits die Nein-Parole herausgegeben hat. Auch auf linker Seite will noch jede Dritte beziehungsweise jeder Dritte zustimmen – entgegen den offiziellen Positionen von SP und Grünen.