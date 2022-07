Unisex in der Mode: Männer machen sich die Handtasche zu Eigen

«Halten wir das Offensichtliche fest», schreibt die Modejournalistin Steff Yotta in der amerikanischen «Vogue» , «ein Stück Stoff, ein Textil oder ein Kleidungsstück hat kein Geschlecht. Dies ist eine unbestreitbare Tatsache!»

Gar keine. Ein gutes Dutzend. So zwei bis drei Handtaschen hab ich zu Hause. Unzählige! Zählen Supermarkt-Säcke auch dazu?

So bedienen sich mittlerweile Frauen auch in der Männerabteilung und Männer streifen in der Frauenabteilung durch die Regale. Und das ist nicht nur bei Kleidungsstücken wie Boyfriend-Jeans oder Schmuck der Fall, sondern immer häufiger auch bei Accessoires wie Handtaschen.