Geburtskomplikation : Auch Männer leiden unter postnatalen Depressionen

Die postpartale Depression ist ein Phänomen, über welches kaum gesprochen wird, obwohl die Zahlen der Betroffenen steigen. Es fehlt an Unterstützung.

An einer postpartalen Depression – im Volksmund oft postnatale Depression genannt – erkranken gut 15 Prozent der Frauen, nachdem sie ihre Kinder zur Welt gebracht haben.

Wie der «SonntagsBlick» schreibt, sind aber nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer davon betroffen. Nur sei es bei Frauen ein Tabuthema und bei Männern rede man erst gar nicht darüber. Es fehlt an Unterstützung, auch wenn laut einer Studie rund jeder zehnte Mann davon betroffen sei, wie der «SonntagsBlick» schreibt.

«Depression mit starken psychosomatischen Symptomen»

Ein Vater, der nach der Geburt seines Kindes an einer solchen Depression erkrankt ist, ist Marcelo Vicente. Er landete im Notfall, nachdem er ein plötzliches Stechen in der Brust spürte. Im Spital lautete die Diagnose «Depression mit starken psychosomatischen Symptomen». Danach verbrachte er vier Wochen in einer Klinik.