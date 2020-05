Auch Männerbrüste können Milch produzieren

Brustkrebs bei Männern

Brustkrebs ist in der Schweiz die häufigste Krebsart bei Frauen: Jährlich erkranken daran gemäss der Krebsliga ungefähr 6200 Frauen. Doch auch Männer können davon betroffen sein: In der Schweiz bekommen pro Jahr ungefähr 50 Männer die Diagnose Brustkrebs gestellt. Da die Krebsart bei Männern selten vorkommt, wird der Befund häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium gemacht. Mögliche Anzeichen sind ein tastbarer, meist schmerzloser Knoten oder eine Verhärtung, oft im Bereich der Brustwarze. Auch eine Farbveränderung der Brustwarze oder am Brustwarzenhof kann auf einen Tumor hinweisen.