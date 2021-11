24/7 live – Auch McDonald’s mischt beim Gaming-Hype mit

Mrreporttv ist in der Schweiz 24/7 aktiv

In der Schweiz ist der Hype um Gaming und Twitch noch nicht ganz so gross wie zum Beispiel in asiatischen Ländern , in denen Gaming kulturell bereits stärker verankert ist. Dennoch hat sich der Twitcher Mrreporttv mittlerweile einen Namen machen können. Auch 20 Minuten berichtete erst kürzlich über den Streamer , der seit Juni dieses Jahres 24/7 live ist und seine Followerschaft sog a r a uch mit in den Supermarkt nimmt.

Crispy Chicken Sandwich goes Gaming