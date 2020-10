Basel Auch mit diesem meterlangen Ticket kannst du Tramfahren

Eine Leser-Reporterin machte am Donnerstagabend in Basel eine skurrile Entdeckung.

«Da hat jemand ein endloses Ticket gekriegt», so kommentierte eine Leser-Reporterin ihre Entdeckung vom Donnerstag gegen 16.30 Uhr. Auf dem Centralbahnplatz in Basel liess ein Ticketautomat der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ein Tramticket raus, das mehrere Meter lang war. «Zwei Buben hatten das Ticket in der Hand und haben daran gezogen und es wurde einfach immer länger, ich fand das cool», sagt sie auf Anfrage.