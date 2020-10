«Der Saal war ausverkauft», sagt eine Leser-Reporterin zum Auftritt von Kaya Yanar in Winterthur. «Es war mega beängstigend», erzählt sie. Viele Besucher hätten sich in der Menschenmenge unwohl und unsicher gefühlt.

Am Wochenende kam es vielerorts in der Schweiz zu regelrechten Menschenansammlungen: I m Shoppi Tivoli feierten Hunderte Besucher dicht gedrängt das Jubiläum des Shoppingcenters. Das sei «sehr unglücklich», sagt Geschäftsführer Patrick Stäuble. «Mit dem Schutzkonzept sahen wir für das Jubiläumswochenende zu keiner Zeit ein erhöhtes Risiko.»

Ähnliche Bilder folgten aus dem Circus Knie: 1200 Personen besuchten die Show am Samstagnachmittag auf dem Sechseläutenplatz. «Also so wundert es mich nicht, dass die Zahlen steigen», schreibt eine Leser-Reporterin dazu. Auch hier laufe alles nach den Richtlinien, sagt Knie-Sprecherin Catherine Bloch: «Letzte Woche gab es vom Kanton auch eine Kontrolle der umgesetzten Massnahmen – es wurde festgestellt, dass das Schutzkonzept einwandfrei umgesetzt wird – vonseiten Zirkus wie auch von den Besuchern.»

«Niemand hat sich richtig wohl gefühlt»

Trotz bewilligter Schutzkonzepte an Grossveranstaltungen fühlen sich nicht alle Besucher sicher. «Es war mega beängstigend», sagt eine Leser-Reporterin. Sie war am Samstagabend mit einer Kollegin am Auftritt des Komikers Kaya Yanar in der Parkarena Winterthur. «Die Show war ausverkauft und der Saal komplett voll.» Vor dem Event habe sie gedacht, dass ein Teil der Sitze abgesperrt werde und Abstand unter den Besuchern gewahrt werden könne. Hätte sie gewusst, dass dem nicht so sei, wäre sie daheimgeblieben. «Abgesehen vom Rein- und Rausgehen waren die Zuschauer immer nahe aufeinander.» Trotz gut durchgesetzter Maskenpflicht sei die Stimmung angespannt gewesen. «Niemand hat sich richtig wohl gefühlt», sagt sie. Es sei im Publikum viel gemunkelt worden, ob man sich hier nicht leicht anstecken könne.