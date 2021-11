Für Fassnacht, Elvedi, Kobel und Embolo – Murat Yakin nominiert drei Youngster für die WM-Quali

YB-Spieler Christian Fassnacht hat sich am Samstag beim 1:1 in Zürich nach einem harten Einsteigen eines GC-Spielers einen Bruch des Schläfenbeins und eine Gehirnerschütterung zugezogen. «Zudem ist das Gehör auf der rechten Seite derzeit stark eingeschränkt», teilt der Schweizer Meister mit.

Der 27-jährige Offensivspieler wird zwecks weiterer Abklärungen und zur Überwachung voraussichtlich noch bis am Montag im Spital bleiben müssen. Wie lange Fassnacht ausfallen wird, ist noch unklar. Fest steht, dass er die bevorstehenden WM-Qualispiele der Nati in Italien (12. November) und gegen Bulgarien (15. November) – beide Spiele live bei uns im Ticker – verpassen wird.

Am Sonntagnachmittag kam das Update: Es wird ein Trio nominiert, dass zum ersten Mal im Kreise der A-Nati steht. Es sind dies Goalie Philipp Köhn, Innenverteidiger Bryan Okoh von Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg und Mittelfeldspieler Kastriot Imeri vom Servette FC. Okoh und Imeri waren für die Schweizer U-21 nominiert, der ein Zusammenzug mit EM-Qualifikationsspielen gegen Moldawien und in Wales bevorsteht. Der Nati-Zusammenzug steht am Montag an.