«Auch Nesthocker sind ‹richtige› Männer»

«Endlich aufhören, alles vorzuschreiben»

In vielen Kommentaren verteidigen Leser den Nesthocker aber auch. «Man sollte endlich mal damit aufhören, allen vorschreiben zu wollen, wie sie zu leben haben!», schreibt Markus Z. Lola Petrol fragt sich, warum manche Menschen immer über andere urteilen. «Er kann bis 60 zu Hause wohnen, wenn ihm das beliebt, und ganz ehrlich, ein Haus mit Pool und Seesicht würde ich auch nicht einfach eintauschen.» Auch finden einige Leser, dass das Ausziehen keinen Sinn mache, wenn man bei den Eltern sparen könne und sich dort wohlfühle. «Wieso in einer chaotischen, lärmigen und teuren WG wohnen, wenn es bei seinen Eltern so schön sein kann und man für etwas danach sparen kann …?», schreibt Sabina. Einige Leser verteidigen das Hotel Mama mit dem südländischen Familienzusammenhalt. «In den südlichen Ländern ist es eher so, dass die Kinder länger zu Hause bleiben. Oft leben sie später mit ihrer eigenen Familie mit Eltern und Schwiegereltern. Finde es schön, wenn es für beide Seiten okay ist», so Sis.