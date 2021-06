Gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt : Auch Nichtstudierte sollen Bachelor oder Master sein können

Schweizerinnen und Schweizer sind auf dem internationalen Arbeitsmarkt oft benachteiligt, da Nichstudierten hilfreiche Titel wie Bachelor oder Master fehlen. Das soll sich nach dem Willen des Bundes künftig ändern.

«Es darf nicht sein, dass die hervorragend ausgebildeten Schweizer krass benachteiligt sind, nur wegen ihres fehlenden Titels», sagt der Bildungspolitiker und SP-Nationalrat Aebischer gegenüber der «SonntagsZeitung». Hintergrund: Während sich etwa in Deutschland seit Anfang 2020 auch Personen ohne Hochschulabschluss «Bachelor Professional» oder «Master Professional» nennen dürfen und damit auf dem globalisierten Arbeitsmarkt besser Chancen haben, ist dies auch beruflich bestens geschulten Schweizerinnen und Schweizern verwehrt. Auch in Italien dürfen sich Bäckerinnen und Bäcker oder Handwerkerinnen und Handwerker mit dem Bachelor-Titel schmücken.

Bessere Positionierung dank Titel

Allerdings herrscht in der Schweiz auch ein solches in Sachen Titeln und Berufsbezeichnungen: So gibt es laut dem Bericht in der Schweiz neben 220 Lehrabschlüssen mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis auch 430 verschiedene Abschlüsse in der Höheren Berufsbildung.