Schönenwerd SO

Auch nüchtern hätte er den BMW nicht fahren dürfen

Die Sufffahrt eines 29-jährigen Autolenkers hinterliess in der Nacht auf Samstag in Schönenwerd deutliche Spuren. Der Lenker war trotz Führerausweisentzug unterwegs.

Der 29-jährige Lenker dieses BMW hinterliess auf seiner Sufffahrt am Samstagmorgen in Schönenwerd eine Spur der Zerstörung.

Um 4.15 Uhr wurde die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmorgen alarmiert, weil ein Automobilist in Schönenwerd in einen Garten gefahren sei. Der Lenker kam auf seiner Fahrt in Richtung Olten in einer Linkskurve von der Stauwehrstrasse ab und verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einem Gartenzaun, einer Hausfassade und beschädigte weiter noch einen Baum und einen Autoanhänger, ehe der BMW stehen blieb.