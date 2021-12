Riesenslalom in Lienz - Tessa Worley führt nach dem 1. Lauf - Camille Rast lauert auf Rang 9

Ein perfekt präparierter Riesenslalom, wenig Drift. Da liess sich Tessa Worley nicht zwei Mal bitten: Die Französisch legte als Startfahrerin mit 1.03,21 den Massstab für den weiteren Verlauf des Morgens. An Sie heran kam nur die Schwedin der Stunde, Sara Hector, die nach dem 1. Lauf auf Rang 2 12 Hundertstel Rückstand hat. Auf Rang 3 drängte sich die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0.29).

Rast überzeugend

Die beste Schweizerin nach dem ersten Lauf ist Camille Rast. Die 22-jährige Walliserin schaffte, was zuvor Michelle Gisin und Wendy Holdener verpasst hatten: Sie fuhr in die Top10. Mit einem Rückstand von 0.84 Sekunden liegt sie aktuell auf Rang 9. Das ist ihr bisheriges Bestergebnis in einem 1. Lauf.

Rast gegenüber SRF: «Ich bin wirklich zufrieden. Die Piste ist nicht so einfach aufgrund der Lichtverhältnisse. Wir müssen die Kurssetzung genau anschauen und Vollgas geben. Dann hoffe ich, dass der zweite Lauf auch passt.»

Holdener und Gisin liegen zurück

Wendy Holdener liegt nach dem ersten Durchgang auf dem 15. Platz, mit einem Rückstand von 1.29 nur zwei Hundertstel vor Michelle Gisin (16.) liegt. «Das war nicht überall top, aber vom Rüclstand her ist das ein Schritt in die richtige Richtung», sagt Holdener nach dem 1. Lauf. Nach ihrer Verletzung an beiden Händen scheint sie zumindest auf dem Weg zurück an die Spitze.

Gisin hingegen zeigte sich nach dem 1. Lauf weniger zufrieden: «Ich hatte etwas Mühe, vor allem habe ich den Rhythmus überhaupt nicht gefunden. Beim zweiten Hang gelang mir die Einfahrt etwas besser. Doch es war leider kein guter Lauf, dies muss ich im zweiten Lauf besser machen.» Was liegt im zweiten Lauf noch drin? Sie erfahren es ab 13 Uhr live auf 20 Minuten.

Gut-Behrami und Shiffrin fehlen

Neben Lara Gut-Behrami, die auch nach zehntägiger Quarantäne gestern einen positiven Corona-Test ausgestellt bekam, fehlt in Lienz auch die Gesamtweltcupführerin Mikaela Shiffrin. Auch hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert.