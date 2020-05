Interview mit Zürcher Bildungsdirektorin

Wie findet man eine Lehrstelle ohne Zeugnis?

Im Kanton Zürich gibt es wegen der Corona-Schulschliessung ein Zeugnis ohne Noten. Bildungsdirektorin Silvia Steiner erklärt, was das für die Schüler bedeutet.

In diesem Halbjahr gibt es im Zeugnis keine Noten.

Silvia Steiner*, warum verzichtet der Kanton Zürich auf Noten im Zeugnis?

Der Beurteilungszeitraum in der Schule ist relativ kurz. Es wäre pädagogisch falsch, gestützt auf Fernunterricht Noten zu machen, da es sich hier um eine völlig neue Methode handelt. Solange wir nicht sicherstellen können, dass alle die gleichen Lernbedingungen haben, ist eine Notengebung nicht fair. Es entsteht etwa ein Nachteil für Kinder, die jüngere Geschwister betreuen müssen. Das hat nichts mit Leistungsfähigkeit und Leistungswille zu tun.

Gibt es trotzdem Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen?

Was heisst ein notenloses Zeugnis für Übertritte in die Oberstufe?

Der Übertrittsentscheid erfolgt gestützt auf das Februarzeugnis. Das ist immer so, nicht nur in diesem Jahr.

Können die Schüler jetzt bis nach den Sommerferien ohne Notendruck chillen?

Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler anders verhält als in einem benoteten Halbjahr. Man lernt nicht für den Lehrer oder das Zeugnis, sondern für sich selbst. Für viele kommt bald ein Übertrittsentscheid. Wer eine gute Lehrstelle ergattern oder den Übertritt in die Sek A oder ins Gymi schaffen will, muss den Stoff beherrschen – unabhängig von den Noten. Die Schüler bekommen während des Fernunterrichts laufend Rückmeldungen zu ihrer Leistungsfähigkeit, das ist genauso wertvoll wie eine Note. Und die Lehrpersonen bemühen sich auch sehr, dieses Feedback zu geben.