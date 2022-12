Ryan Regez schwer verletzt – Skicross-Team stürzt ins Elend

Am Mittwochabend kam die Auflösung: Die Untersuchungen ergaben bei Regez einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Zerrung des Innenbandes. Am Meniskus wurden zudem zwei kleine Risse festgestellt. Der Gold-Gewinner von Peking wurde am Mittwochnachmittag in Basel operiert und fällt nun Monate lang aus.