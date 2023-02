Bella Ramsey ist der Star in der HBO-Hitserie «The Last of Us»

Schon im jungen Teenageralter war Bella Ramsey im Serien-Epos «Game of Thrones» zu sehen. Nun spielt das Nachwuchstalent in der postapokalyptischen Zombie-Serie die Hauptrolle.

Serien-Hit : «Auch privat bin ich rebellisch» – so tickt «The Last of Us»-Star Bella Ramsey

1 / 7 In der Rolle der Ellie überzeugt Bella Ramsey derzeit die Fans des gleichnamigen Videogames «The Last of Us». IMAGO/PA Images Erst kürzlich offenbarte der Star in einem Interview mit der «New York Times» von Geschlechterrollen nichts zu halten und sich als non-binär, also weder als männlich noch als weiblich, zu identifizieren. IMAGO/Everett Collection In «The Last of Us» müssen sich Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) gegen durch einen Pilz-mutierten Ungeheuer behaupten. IMAGO/Picturelux

Darum gehts Bella Ramsey (19) spielt in «The Last of Us» ihre bislang grösste Rolle.

Das non-binäre Nachwuchstalent hat als Teenager bereits eine Nebenrolle in «Game of Thrones» ergattert.

Zu Schauspielkollege Pedro Pascal (47) pflegt der Serienstar eine innige Beziehung.

Bella Ramsey gehört mit 19 Jahren noch zur jüngeren Generation der Hollywoodstars. Doch schon jetzt gilt Ramsey als einer der vielversprechendsten Nachwuchstalente. In der Rolle der Ellie der Serienadaption des Videogames «The Last of Us» glänzt der Star nun neben Schauspielgrösse Pedro Pascal und schlägt sich durch eine postapokalyptische, von Zombies beherrschte Welt.

Die Figur der Protagonistin Ellie ist stark und rebellisch, ganz nach dem Gusto des Serienstars. «Seit ‹Game of Thrones› liebe ich es, die rebellischen Rollen zu übernehmen. Pedro Pascal hat mir sogar den Spitznamen ‹Rebella› gegeben», so Ramsey gegenüber t-online und betont: «Ich würde sogar sagen, dass ich auch privat gerne ein Rebell bin.»

Schaust du «The Last of us»? Ja, es ist sooo spannend! Noch nicht, aber ich habe es noch vor. Nein, das ist mir zu gruselig.

Ramsey definiert sich als non-binär

Im Alter von 13 Jahren bekam Bella Ramsey (19) die Nebenrolle der Lyanna Mormont in der HBO Erfolgsserie «Game of Thrones». «Ich bin dankbar dafür, so früh schon so viel Glück gehabt zu haben», so Ramsey weiter. «Ich habe über die Jahre so viel über mich selbst gelernt.»

Erst kürzlich offenbarte der Star in einem Interview mit der «New York Times» von Geschlechterrollen nichts zu halten und sich als non-binär, also weder als männlich noch als weiblich, zu identifizieren. «Ich denke, mein Geschlecht war schon immer sehr fliessend», so Ramsey gegenüber der Zeitung. «Jemand nannte mich ‹sie› und ich dachte nicht darüber nach, aber ich wusste, dass es ein bisschen aufregend war, wenn mich jemand ‹er› nannte.»

«Nur mit Pedro würde ich überleben»

Nach «Game of Thrones» wirkte Ramsey in der BBC/HBO-Adaption der Romanreihe «His Dark Materials» mit und hatte zuletzt eine gefeierte Hauptrolle in Lena Dunhams Coming-of-Age-Komödie «Catherine Called Birdy» im Jahr 2022.

Die Rolle in «The Last of Us» ist aber zweifellos die bisher grösste und bedeutendste von Ramsey. Und die Zusammenarbeit mit Schauspielkollege Pedro Pascal (47), der ebenfalls in Game of Thrones in der Rolle des Prinzen Oberyn Martell zu sehen war, scheint innig zu sein. So verriet Ramsey in einem Gespräch mit «Bravo»: «Der einzige Mensch, mit dem ich eventuell eine Apokalypse überleben würde, wäre mein Schauspielkollege Pedro Pascal. Wir haben über ein Jahr lang jeden Tag zusammen am Set verbracht und haben am Ende realisiert, dass wir gar nicht mehr ohneeinander können. Jetzt von ihm getrennt zu sein, fühlt sich sehr komisch an.»