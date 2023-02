Auch Putzerlippfische kennen den Kontrollblick in den Spiegel

Forscher aus Japan : Dieser Fisch duldet keine Flecken auf seiner Haut

Einige Tiere wie Menschenaffen, Elefanten, Pferde, Delfine und Elstern können sich im Spiegel selbst erkennen. Auch Putzerlippfische scheinen wohl in der Lage zu sein, ihr Spiegelbild zu identifizieren. Zudem können die Fische zwischen bekannten und unbekannten Artgenossen unterscheiden, wie ein Team um Masanori Kohda von der Städtischen Universität Osaka in den «Proceedings» der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften («PNAS») schreibt.

Die Fische versuchten, ihre Flecken zu putzen

Bei dem Test wurden Blaustreifen-Putzerlippfische an der Kehle so mit Farbe markiert, dass sie dies nur beim Blick in einen Spiegel sehen konnten. Nach Angaben der Forscher versuchten die bei Aquaristen beliebten Meeresfische daraufhin, die Flecken von ihrer Haut zu entfernen. Selbst wenn sie nur ein Foto von sich mit befleckter Kehle sahen, hätten sie versucht, die Markierung an einer Oberfläche abzuwischen, schreibt das Team. Wurden Fotos von anderen Putzerlippfischen gezeigt, taten sie das demnach nicht.