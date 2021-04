Der Spanier scheitert am Russen Andrey Rublew in drei Sätzen.

Im 79. Match in Monte Carlo bezieht Rafael Nadal erst seine sechste Niederlage. In drei Sätzen verliert der Sandkönig gegen den Andrej Rublew 2:6, 6:4, 2:6. Für den Russen ist es im dritten Duell der erste Sieg überhaupt gegen den Spanier. 2017 am US Open und bei den ATP Finals 2020 hatte der 23-Jährige gegen den 20-fachen Grand-Slam-Sieger das Nachsehen. Umso überraschender, dass es der aktuellen Weltnummer acht heuer gelang, Nadal ausgerechnet auf dessen Lieblingsunterlage zu bezwingen. Und damit geht das Favoritensterben beim Turnier im Fürstentum Monaco weiter, war doch erst Novak Djokovic im Achtelfinal gegen Dan Evans ausgeschieden.