Auch Schwarze können von Natur aus blaue Augen haben

Dabei sind blaue Augen bei schwarzer Haut zwar eine durchaus seltene Kombination, aber ganz und gar nicht unnatürlich . Auch eine Operation ist dafür nicht notwendig . Um zu verstehen, was hinter diesem ungewöhnlichen Phänomen steckt, muss man zuerst die Ursprünge von blauen Augen betrachten. Diese liegen weit in der Vergangenheit.

Was steckt hinter der Kombination?

Eine Genmutation. «Ursprünglich hatten wir alle braune Augen», so der Genetiker Hans Eiberg von der Universität Kopenhagen. «Aber eine genetische Mutation, die das OCA2-Gen in unseren Chromosomen beeinflusste, führte zur Schaffung eines ‹Schalters›, der buchstäblich die Fähigkeit zur Entwicklung brauner Augen ‹ausschaltete›.»

Die Augenfarbe hängt von der Menge eines einzigen Pigmenttyps, dem sogenannten Melanin, in der Iris des Auges ab. Dieser genetische Schalter, der sich im Gen neben dem OCA2-Gen befindet, schränkt die Produktion von Melanin in der Iris ein – und «verdünnt» dadurch braune Augen zu blau.

Laut Eiberg und seinem Team ist der erste Mensch mit blauen Augen vor 6000 bis 10’000 Jahren in Südosteuropa aufgetaucht. Von dieser einen Person aus, so wird angenommen, breitete sich die Mutation über Generationen und Kontinente hinweg aus und führte zur Verbreitung blauer Augen bei den heutigen Menschen.

Warum treten blaue Augen dann bei Schwarzen so selten auf?

Das Zentrum der Blue-Eye-Mutation liegt in Europa. So haben zum Beispiel mehr als 80 Prozent der Einwohner Estlands und der skandinavischen Länder blaue Augen. Auf dem afrikanischen Kontinent – genauso wie in Asien – sind blaue Augen seit jeher weniger verbreitet. Entsprechend kommt es selten vor, dass ein schwarzes Baby mit blauen Augen geboren wird.

Was bestimmt überhaupt die Entwicklung der Augenfarbe?

Die Gene der Eltern: Der Genotyp (das, was in den Genen steht) besteht aus der Erbinformation von Mutter und Vater und liegt daher immer in zweifacher Form vor. Wenn beide Eltern die Information für blaue Augen vererben, hat das Kind den Genotyp Blau/Blau und entwickelt den Phänotyp (die äusserlichen Merkmale, die sich ausbilden) blaue Augen. Wenn beide Eltern die Information für braune Augen weitergeben, hat das Kind braune Augen. Wenn jedoch die Mutter die Information für blaue Augen hat und der Vater die Information für braune Augen, hat das Kind den Genotyp Blau/Braun. Der Phänotyp, der sich daraus entwickelt, ist ebenfalls braune Augen, da Braun als dominant gegenüber Blau angesehen wird. Wenn dieses Kind später selbst Kinder hat, kann es selbst entweder Braun oder Blau weitergeben. So kann es auch vorkommen, dass Eltern mit braunen Augen Kinder mit einer blauen Augenfarbe haben. In diesem Fall haben beide Eltern den Genotyp Braun/Blau und per Zufall haben beide dem Kind Blau gegeben. Dadurch, dass Blau gegenüber dem Braun rezessiv ist, sind blaue Augen viel seltener als braune.