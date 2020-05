Drei Fälle bekannt

Auch Schweizer Kinder leiden an Kawasaki-Symptomen

Meist verläuft eine Coronavirus-Erkrankung bei Kindern harmlos. Auch in der Schweiz gibt es jetzt aber Fälle, bei denen Kinder ein gefährliches Entzündungssyndrom entwickeln.

Die Patienten leiden zudem an Darm-Beschwerden, haben Fieber.

Die kleinen Patienten litten am sogenannten Kawasaki-Syndrom, einer seltenen Krankheit, die eine Entzündung der Blutgefässe verursacht.

Kinder infizierten sich kaum mit dem Coronavirus, erklärt das B undesamt für Gesundheit BAG . Steckt sich ein Kind trotzdem an, kann das i n seltenen Fällen aber tödlich enden. Kinderärzte aus England warnten bereits vor einem «Entzündungssyndrom» bei Kindern, das im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen könnte.

Diese mysteriöse Krankheit tritt auch bei Kindern in der Schweiz auf: Im Genfer Unispital werden zurzeit drei Kinder gepflegt, deren Krankheitsbild jenem der sogenannten Kawasaki-Krankheit ähnelt. Betroffene Patienten haben meist Magen-Darm-Beschwerden, Atem- oder auch Herzprobleme.

Virus löst Überreaktion im Körper aus

Der erste Fall trat im Genfer Universitätsspital am vergangenen 2. April auf, wie der Sprecher des zuständigen Gesundheitsdepartementes in e inem Bericht von «20 Minutes» sagt e . Er geht davon aus, dass es ausserhalb von Genf in der Schweiz derzeit keine vergleichbaren Erkrankungen gebe.