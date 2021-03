Bereits elf Pferde gestorben : Auch Schweizer Reitturniere wegen Herpes-Virus abgesagt

An einem Reitturnier in Valencia steckten sich im Februar mehrere Pferde mit einem aggressiven Herpes-Virus an, bislang erlagen elf Tiere der Infektion. Nun sind auch in der Schweiz Turniere abgesagt worden.

1 / 3 Angst vor Herpes: Eine Tierärztin nimmt bei einem Pferd einen Nasenabstrich vor. Dirk Caremans/BELGA/dpa Der deutsche Spring-Trainer Hilmar Meyer hat bereits zwei Pferde an das Virus verloren. picture alliance / dpa Dressurreiterin und Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider sagt, dass der Verlust eines Pferdes sehr schmerzt: «Das ist so emotional, das können sich Aussenstehende nicht vorstellen.» Friso Gentsch/dpa

Darum gehts Zurzeit grassiert ein Herpes-Virus unter Pferden.

Aus mehreren Ländern wurden bereits Fälle gemeldet.

Jetzt trifft es auch Veranstaltungen in der Schweiz.

Der Fall erschütterte die Welt des Pferdesports: An einem Reitturnier in Valencia wurden etliche Pferde mit einem besonders aggressiven Herpes-Virus infiziert. Da die Besitzerinnen und Besitzer mit ihren Tieren danach in ihre Heimatländer zurückreisten, breitete sich das Virus weiter aus: Mittlerweile wurden nebst Spanien auch in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Schweden Fälle gemeldet. Auch in den USA sowie in Doha sollen Fälle nachgewiesen worden sein.

Am Mittwoch wurde bereits das elfte Pferd gemeldet, das der Krankheit erlag: Es war so schwer erkrankt, dass es in einer Klinik in Valencia eingeschläfert werden musste, wie der Pferdesport-Weltverband FEI mitteilte.

Turniere gestrichen

Nachdem der Fall des Ausbruchs bekannt wurde, reagierte die FEI umgehend und verbot in zehn Ländern bis am 28. März alle internationalen Turniere. Da laut srf.ch auch in der Schweiz Herpes-Fälle bekannt wurden und eine weitere Verbreitung verhindert werden soll, zog der Schweizerische Verband für Pferdesport nach und untersagte alle Reitsport-Wettbewerbe bis Ende Monat. Offen ist derzeit noch, ob der Weltcup-Final in Göteborg stattfinden kann, der am 1. April beginnen soll. Schweden gehört nicht zu den gesperrten Ländern – bislang will die FEI am wichtigen Termin festhalten.