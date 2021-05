Gal Gadot - Auch sie erhebt Vorwürfe gegen Joss Whedon

Schauspielerin und Mutter Charisma Carpenter (50) äusserte sich am Mittwoch zum mutmasslich unangebrachten Verhalten von Joss Whedon (56) am Set von «Buffy – Im Bann der Dämonen».

«Wonder Woman»-Darstellerin Gal Gadot (36) hat die Gerüchte bestätigt, dass Regisseur Joss Whedon am Set des DC-Films «Justice League» drohte, ihre Karriere zu ruinieren, weil Gadot Kritik an einigen ihrer Dialogzeilen geäussert hatte. In einem Interview mit der israelischen Site «N12», erzählt Gal Gadot nun, dass Whedon tatsächlich ihre «Karriere bedroht» habe. «Er sagte, dass er mich runieren würde, sollte ich etwas dagegen unternehmen.»