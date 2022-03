Verband folgt IOC-Aufruf : Auch Swiss-Ski verbannt russische Athleten aus den Wettbewerben

Der Schweizerische Skiverband schliesst sich dem vom IOC empfohlenen Ausschluss russischer und belarussischer Sportlerinnen und Sportler an.

1 / 2 Auch Swiss-Ski boykottiert Russland. Im Bild: Präsident Urs Lehmann. imago images/ZUMA Wire Bis auf weiteres ohne russische Konkurrenz: Lara Gut-Behrami während der Abfahrt vergangenes Wochenende in Crans-Montana. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Swiss-Ski wird keinen russischen und belarussischen Athleten eine Starterlaubnis erteilen.

Damit folgt der Skiverband der montäglichen Empfehlung des IOC, alle Verbände sollten doch eine Suspendierung der Sportler aus Russland und Belarus prüfen.

Weltverband Fis gibt wenig später bekannt, die russischen und belarussischen Ski-Cracks von sämtlichen Weltcup-Wettbewerben auszuschliessen.

Die Meldungen von Sportverbänden, die russische und belarussiche Athletinnen und Athleten aus ihren Wettbewerben verbannen, reissen nicht ab. Am frühen Dienstagnachmittag ist es der Schweizerische Skiverband, der dem Aufruf des IOC Folge leistet, aufgrund von Wladimir Putins Invasion in der Ukraine bis auf Weiteres keinen Russinnen und Russen eine Starterlaubnis mehr zu erteilen. «Swiss-Ski unterstützt die Empfehlung des IOC sowie den Entscheid der Fis, den russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten die Starterlaubnis bei Wettkämpfen zu entziehen», heisst es auf der Webseite des Verbandes. Dies hätte auch die Rennen im Frauen-Weltcup kommendes Wochenende in der Lenzerheide (GR) betroffen.

Allerdings wird wenig später bekannt: Aus Solidarität mit der Ukraine hat auch der Ski-Weltverband Fis russische und belarussische Athleten von der restlichen Weltcupsaison ausgeschlossen. «Um die Sicherheit aller Athleten bei Fis-Wettkämpfen zu gewährleisten, beschloss der Fis-Rat einstimmig, dass ab sofort kein russischer oder belarussischer Athlet bis zum Ende der Saison an Fis-Wettkämpfen auf allen Ebenen teilnehmen darf», teilte der Verband mit.

Österreich «bestürzt»

Der österreichische Skiverband schlug am Dienstagnachmittag ähnliche Töne an. In einer Stellungnahme des ÖSV hiess es: «Die dramatischen Entwicklungen in den letzten Stunden in der Ukraine, insbesondere die Angriffe auch auf zivile Einrichtungen, haben den ÖSV veranlasst, sich dem generellen Ausschluss russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten von allen internationalen Wettkämpfen anzuschliessen.»



«Wir sind bestürzt über die aktuellen Entwicklungen und sprechen der ukrainischen Bevölkerung unsere Anteilnahme aus. Es kann keinen friedlichen Wettstreit geben, während Zivilisten sterben, ukrainische Sportler als Soldaten ihre Heimat verteidigen und die Sicherheit von Athletinnen und Athleten nicht gewährleistet ist. Der ÖSV unterstützt vollumfänglich die Linie des Internationalen Olympischen Komitees/IOC und des Internationalen Skiverbandes/FIS», sagt heute ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Keine Russen in Norwegen

Bereits am Dienstagmorgen hatte der norwegische Skiverband bekannt gegeben, aus Solidarität den Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Weltcup-Wettkämpfen in Norwegen in dieser Woche zu verweigern. Die Norweger hätten nicht darauf warten können, dass sich der Weltverband Fis entscheide, erklärte Verbandspräsident Erik Røste am Dienstag.

«Der norwegische Skiverband kann zum Ausdruck bringen, dass er keine russische oder belarussische Teilnahme wünscht, aber er kann ihnen nicht verweigern teilzunehmen», sagte Generalsekretär Michel Vion im norwegischen Rundfunk. Zu einem Konflikt vor Ort wird es aber nicht kommen. Die russischen Skilangläufer, Skispringer und Nordischen Kombinierer würden am Mittwoch abreisen, hiess es.

WM ohne Wunderkind (15) Eiskunstlauf Die Eiskunstläufer, Eisschnellläufer und Shorttracker aus Russland und Belarus sind mit sofortiger Wirkung von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Wie die Internationale Eislauf-Union (ISU) am Dienstag mitteilte, gilt dies auch für Offizielle aus den beiden Ländern. Damit ist Russland und Belarus der Start bei den Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf vom 21. bis 27. März im französischen Montpellier, der Mehrkampf-WM der Eisschnellläufer am kommenden Wochenende im norwegischen Hamar sowie bei der Shorttrack-WM vom 18. bis 20. März im kanadischen Montreal verwehrt. Sportler beider Länder können zudem nicht beim Weltcup-Final der Eisschnellläufer am 12. und 13. März im niederländischen Heerenveen antreten. Besonders bitter ist der Entscheid auch für das russische Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Walijewa. So verpasst die 15-Jährige nach dem Doping-Skandal an Olympia die Möglichkeit, an der WM wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben. (nih/dpa)

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!