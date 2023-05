Psychische Gesundheit: «Auch Väter leiden nach der Geburt unter Depressionen»

«Die Erwartungen an Väter sind zu hoch»

«Männer neigen dazu, psychische Probleme zu verdrängen», sagt Alessandro Barlocci, Vätercoach bei «Postpartale Depression Schweiz». Barlocci unterstützt regelmässig Väter, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft und der Väter an sich selbst sei schlichtweg zu hoch, so der Vätercoach. «Sie sollen im Beruf erfolgreich, zu Hause ein aktiver und engagierter Papi, ein guter Hausmann und guter Ehemann sein – dem allen gerecht zu werden, ist unmöglich.» Hilfe in Anspruch zu nehmen, falle Vätern häufig besonders schwer, deshalb sei die Gefahr, dass die Symptome der Väter unterschätzt würden oder unerkannt blieben, gross.