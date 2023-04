Xhaka-Kritikerin: Auch vier Monate nach Kritik meidet Zana Avdiu Menschenmassen 

Im Dezember kritisierte sie auf Facebook und vor laufenden Kameras Granit Xhakas Griff in den Schritt. Nun zieht die kosovarische Feministin Bilanz.

Darum gehts Nach ihrer öffentlichen Kritik am Penis-Griff von Granit Xhaka hat die kosovarische Feministin bei einem Besuch in der Schweiz in einem Interview Bilanz gezogen.

Auch vier Monate später meide sie Menschenmassen, um sich nicht in Gefahr zu begeben.

Sonst sieht sie die öffentliche Aufmerksamkeit im Kosovo trotz Drohungen als Erfolg, da jetzt über das Thema gesprochen werde.

Vier Monate nach ihrer Kritik am Nati-Captain zieht die kosovarische Feministin Zana Avdiu Bilanz. Über 11’000 Reaktionen auf ihre Aussagen hat sie erhalten. Die Familie Xhaka habe sich aber nie um eine Entschuldigung bemüht.

In einem Facebook-Post warf sie ihm im Dezember vor, ein «Strassenjunge» zu sein und dass er mit seiner Geste, sich beim Spiel in den Schritt zu greifen, eine schlechte Visitenkarte für sein Herkunftsland sei. Darauf wurde sie bei einer Live-Show von Granit Xhakas Vater, Ragip Xhaka bedroht, sie solle «aufpassen», was sie schreibe. «Du kennst die Familie Xhaka nicht», zitierte die «SonntagsZeitung» den Fernsehausschnitt.



Die Kosovarin stand nach dem Vorfall Polizeischutz, unter den Nachrichten befanden sich auch Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. In 200 Fällen hatte sie Anzeige erstattet. Gegenüber der «SonntagsZeitung» sprach sie damals von mehreren Verhaftungen.

«Meide Menschenmassen»

Bei einem Besuch in Zürich sprach sie mit «Blick» über ihre aktuelle Situation. Sie stehe zwar mehr in der Öffentlichkeit als vorher, die Situation habe sich zudem gelegt. Trotzdem meide sie Menschenmassen, um sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Auf ÖV verzichte sie ganz.

Zu einer Aussprache mit der Xhaka-Familie sei es bisher nicht gekommen, ihre Kritik bereue sie aber nach wie vor nicht. Sie finde es aber eindrücklich, wie dieser Vorfall zeige, was passiere, wenn in der albanischen Gesellschaft eine Frau einen Mann infrage stelle. «In dieser patriarchalen Gesellschaft steht der Mann über allem. Er ist schon fast heilig», so Avdiu. Grundsätzlich sieht sie es als Erfolg, dass aufgrund ihrer Kritik die Leute nun öffentlich über das Thema sprechen würden.

Gemäss Xhaka-Berater José Noguera nimmt die Familie Xhaka keine Stellung zum Thema, so «Blick».



