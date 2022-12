Alkohol in der Schwangerschaft: Schon kleine Mengen sind gefährlich

Alkoholkonsum in der Schwangerschaft hat offenbar weitreichendere Auswirkungen auf Föten als bislang angenommen. Forschende der Medizinischen Universität Wien stellten fest, dass auch leichter Alkoholkonsum bereits eine veränderte Hirnstruktur zur Folge haben kann, die wiederum zu einer Verzögerung in der Entwicklung führen könnte.

Das österreichische Forscherteam hat 24 Föten untersucht, deren Mütter während der Schwangerschaft hie und da Alkohol getrunken hatten und die zwischen 22 und 36 Wochen alt waren. Zum Vergleich wurden ebenfalls Föten untersucht, die nicht in Kontakt mit Alkohol kamen. So konnten die Forschenden feststellen, dass die Gehirnstruktur Unterschiede zu Föten aufwies, die keinem Alkohol exponiert worden waren.

Schon wenig Alkohol wirkt sich auf das Gehirn aus

Um solche Unterschiede zu entwickeln, reichen gemäss den Forschenden schon kleine Mengen Alkohol aus. Von den 24 Müttern, die an der Untersuchung teilnahmen, gaben 17 an, sehr wenig zu trinken – weniger als ein alkoholisches Getränk pro Woche. Trotzdem zeigten die Föten dieser Mütter auf MRT-Scans «signifikante Veränderungen» in ihren Gehirnen, die im schlimmsten Fall auf ein fetales Alkoholsyndrom hinweisen könnten.