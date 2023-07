Keime in der Küche: So reinigst du die Bereiche voller Bakterien

Deine Küche ist picobello sauber, denkst du. Dabei stehen die Chancen gut, dass sich an einigen Orten fiese Krankheitserreger nur so tummeln. Diese vier Dinge solltest du besser noch mal gründlich schrubben.

Die Gewürzgläser

Du magst dein Essen gerne gut gewürzt– aber sicher nicht mit extra vielen Bakterien, oder? Dann denk dran, deine Gewürzbehälter regelmässig zu putzen. Laut einer Studie ist die Wahrscheinlichkeit bei den kleinen Aromaspendern besonders hoch, dass sie mit krank machenden Erregern verseucht sind. Du nimmst sie ständig in die Hand und putzt sie selten bis nie.

Wie oft putzt du deine Gewürzdosen? Am besten tust du das regelmässig.

Das Risiko für besonders viele Bakterien ist im Vergleich zu anderen Oberflächen, wie Schneidebrettern, dem Wasserhahn oder dem Abfalleimer (!), sogar mehr als doppelt so hoch. Am besten gehst du den Bakterien mit warmem Wasser und Essigreiniger an den Kragen.