Kurzfristige Absage – Auch Winteruniversiade fällt Corona zum Opfer

Geplant war, dass die Winteruniversiade an verschiedenen Orten, wie etwa in Andermatt, hätte stattfinden sollen.

Die neu entdeckte Virusvariante Omikron wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO als besorgniserregend eingestuft. Um eine Verbreitung der neuen Virusvariante in der Schweiz zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, hat der Bund unter anderem Einreisebeschränkungen für verschiedene Länder verfügt und diverse Länder auf die Quarantäneliste gesetzt.

Aus heutigem Stand müssten viele Teilnehmende in Quarantäne

Weitere Länder werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dazukommen, schreiben die sechs Zentralschweizer Kantone und die Stadt Luzern, welche gemeinsam als OK auftreten, in einer Mitteilung am Montag. Zum anderen gelten diese Einreisebestimmungen auch für Fachkräfte in verschiedensten Bereichen des Anlasses wie beispielsweise Zeitmessung oder TV-Produktion.