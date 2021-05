A2 bei Emmenbrücke LU - Audi bleibt in Leitplanke von Autobahnüberführung stecken

In Emmenbrücke steckte ein Audi nach einem Unfall in der Leitplanke bei einer Brücke über die Autobahn A2 fest.

In Emmenbrücke ist am Samstag ein Audi bei einem Selbstunfall in der Leitplanke einer Brücke über die Autobahn A2 kurz vor dem Verkehrsknotenpunkt Sprengi gekracht. Bilder von News-Scouts zeigen, wie der Audi im Geländer stecken geblieben ist und das Fahrzeug davon abhielt, noch weiter nach unten zu fallen. Dort befindet sich zuerst ein Stück abfallendes Wiesland, dann die Lärmschutzwand der Autobahn in Fahrtrichtung Basel.